Reapareció Alfredo Casero y convocó a la marcha a favor de Macri: "Salgamos con nuestros caniches a Belgrano"

Aunque Alfredo Casero aseguró que no volvería a las redes ni a hacer shows para evitar exponerse, reapareció en la televisión para criticar a Alberto Fernández y al Frente de Todos. Allí, denunció irregularidades en la fiscalización en las PASO y convocó a ir la marcha a favor de Mauricio Macri.

A un mes de la primera vuelta electoral, el humorista fue al programa de Eduardo Feinmann para pedirle a la gente que fuera este sábado 28 de septiembre a la movilización en apoyo al presidente. "Salgamos con nuestros caniches a Belgrano", dijo.

Según el actor, la acción servirá para combatir a un "establishment muy bien pagado" que se la pasa "pegándole continuamente al Gobierno" y sostuvo "Me alarma que volvamos a querer ser socios de Venezuela, Cuba, China y Rusia".

En este sentido, el ex Cha Cha Cha afirmó que el triunfo por 17 puntos de la fórmula Fernández-Fernández en las PASO fue por la mala fiscalización y pidió que se refuerce el control en las instalaciones donde se emiten los votos.

"La próxima elección tiene que ser absolutamente fiscalizada, el Estado tiene que poner todo lo posible para que sea transparente. SmartMatic realmente no me gusta, es inconcebible por el miedo que tiene la gente ante las patotas en las escuelas. La gente que me habló a mi me dijo: 'mirá, me tocó ser fiscal en tal lugar, me sentí mal y no pude hacer nada porque yo tuve dos infartos y quiero hacerlo, pero vienen dos gordos a querer cagarnos a trompadas", señaló.

De cara a las elecciones de octubre, Casero un juicio de valor sobre la trayectoria del exJefe de Gabinete: "Fernández puede ser un tipo muy macanudo en un asado, pero fue un cuadro de tercera línea en la política. No es un genio y te lo ponen como si fuera un genio. Habla como si sus ideas fueran propias".

Además, se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner y aseguró que "silenciará a todos, cambiará la Constitución y usará a la policía". "Llama Milani para que vaya preso tal, interviene un juez si es necesario", opinó.