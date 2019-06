Al tiempo que Miguel Ángel Pichetto y Mauricio Macri coquetean y se lanzan cumplidos, una de las dirigentes de la oposición deja ver su descontento por el acercamiento. Es Margarita Stolbizer, quien participó en la tarde del martes de la jornada anual sobre "Diálogos para la Argentina" que el Colegio de Abogados de la Ciudad realiza por tercer año consecutivo. Habló con los medios y se animó a ir más allá de las críticas al oficialismo.

Respecto a la posibilidad de que se anule el decreto que Macri aprobó semanas atrás para la prohibición de las listas colectoras, aseguró que le parece "realmente lamentable que las normas estén al servicio de las conveniencias electorales de quienes las dictan".

Consultada sobre el cierre de una alianza en la provincia entre la gobernadora María Eugenia Vidal y Alternativa Federal, afirmó que "el propio gobierno que hace unos días como no le convenía, dictó este decreto, está impulsando la posibilidad de derogarlo porque les conviene que sea de una manera distinta". "Me parece que hay que terminar con la discrecionalidad en la toma de decisiones y sobre todo componer el sistema institucional y las normas al servicio de las conveniencias electorales", agregó. Además, aprovechó para desligarse del peronismo alternativo y enfatizó: "yo no soy de alternativa federal, nosotros conversamos con Alternativa Federal".

En la misma línea, le marcó la cancha a Pichetto, Sergio Massa, Juan Schiaretti y Juan Manuel Urtubey. "Creo que si nosotros estamos diciendo hay que construir algo distinto a la grieta que no sea ni Cristina ni Macri, evidentemente apoyar a Vidal no me parece razonable, en el marco de que expresa sin ninguna duda a Cambiemos", finalizó.