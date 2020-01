Qué necesita Axel Kicillof para que la provincia de Buenos Aires no entre en default

La provincia de Buenos Aires está a la espera de una decisión que definirá gran parte de su futuro económico y financiero. El gobernador Axel Kicillof le propuso a los tenedores de bonos postergar el pago de capital del 26 de enero por US$ 249.975.000 hasta el 1 de mayo de este año.

El bono en cuestión, denominado "BP 21", tiene un vencimiento por U$S 250 millones de capital y U$S 27 millones en intereses, a bonistas privados extranjeros. De no ser así, el distrito más importante del país entrará en default.

Según las cláusulas de acción colectiva, si la propuesta de postergar el pago de capital es aceptada por los tenedores de al menos el 75% del capital en circulación de dichos bonos, estos serán modificados con efecto vinculante para todos sus tenedores.

Las cláusulas de acción colectiva son condiciones dentro del contrato de un bono que fijan un parámetro de aceptación para que se puedan cambiar los términos de la emisión de deuda sin caer en default. De esta manera, si los dueños de tres cuartos de la emisión original por U$S 750 millones aceptan las nuevas condiciones, el 25% restante también deberá adherir al acuerdo.

Si no se alcanza esa cifra de aceptación, la provincia quedará obligada a cumplir con el pago establecido en el contrato. Así, Kicillof tendría que pagar de todas formas los U$S 250 millones de capital en el día del vencimiento o iniciar el proceso que lleva al default.

Según el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense, para que la propuesta sea exitosa se necesita alcanzar el nivel de consenso estipulado en el contrato antes del 22 de enero. El miércoles de la semana próxima y el reloj ya empezó a correr.

De acuerdo las condiciones de emisión del bono, Buenos Aires entraría en default a los 10 días de incumplir el pago de capital. Para los intereses el plazo es más largo, de 30 días.

La gestión de María Eugenia Vidal dejó una provincia muy debilitada en lo financiero, ya que la deuda pública pasó U$S 9.360 millones en diciembre de 2015 a U$S 11.959 millones en junio 2019. Pero además se incrementó al 82,7% la participación de los compromisos en moneda extranjera. Éstos son los compromisos que enfrenta Kicillof.