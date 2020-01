Qué dijo Jorge Lanata sobre la posibilidad de irse de la Argentina tras el triunfo del peronismo

El conductor de televisión Jorge Lanata reapareció tras la operación de su columna y dio una entrevista al programa Acervo que conduce Luis Majul donde manifestó que no quiere irse de la Argentina porque lo considera "una traición".

"Yo soy re argentino, tengo todos los defectos de los argentinos juntos y también algunas de las cosas buenas. A mí me encanta la Argentina a pesar de todo, creo que no hay que irse, que no hay que dejarle el país a los hijos de puta", sostuvo Lanata.

El operador mediático sostuvo que ve como "una traición" que los argentinos abandonen el país y tomen la nacionalidad de otros países. "Me parece un gran lugar a pesar de los argentinos", dijo Lanata con tono irónico.

Lanata manifestó que los argentinos se caracterizan por "creernos más de lo que somos", "estamos muy pendiente de lo que hace el de al lado", "somos improvisados" y "todo el tiempo creemos que alguien nos debe".