Premiaron a las escritoras argentinas Mariana Enriquez, Selva Almada, María Gainza y Leila Guerriero

La literatura argentina no para de cosechar premios. Los reconocimientos internacionales a las escritoras Mariana Enriquez, Selva Almada, María Gainza y Leila Guerriero causaron alegría entre pares y lectores.

“Ha puesto de manifiesto y relevancia la necesidad, la importancia y la fuerza del periodismo. Un oficio que no sólo insta a ir, ver, volver y explicar, como ella misma ha descrito, sino también a contestar para qué, por qué y cómo se escribe”, argumentó el jurado luego de darle a la escritora argentina Leila Guerriero el Premio Manuel Vázquez Montalbán. Fueron unánimes los elogios para Guerriero, quien cuenta con obras alabadas por la crítica y por los lectores. La reconocida cronista publicó obras notables como Los suicidas del fin del mundo, Plano americano, Zona de obras, y, este año, Opus Gelber. Retrato de un pianista, donde elabora un increíble perfil a Bruno Gelber.

Por otra parte la escritora Selva Almada se consolidó ganadora del First Book Award de la Feria Internacional del Libro de Edimburgo 2019 (Escocia) por la novela El viento que arrasa, traducida al inglés como The Wind that Lays Waste por Chris Andrews y publicada por Charco Press. Almada declaró al recibir el premio que está “muy contenta” de que el libro haya sido elegido por los lectores. “El viento que arrasa es la primera novela que escribí y la que me abrió las puertas a miles de lectores, no sólo en mi país, sino también en una amplia gama de lugares como Suecia, Brasil, Francia, Portugal, Alemania, Holanda, los Estados Unidos y ahora, el Reino Unido”, comentó.

La escritora Mariana Enriquez se convirtió en la primera narradora argentina en obtener el Premio Herralde de Novela tras imponerse entre 680 novelas originales con Nuestra parte de noche, un texto que narra la travesía de un padre y un hijo en plena dictadura cívico militar desde un registro que fusiona el realismo con el terror gótico. Cabe destacar que esta es la primera novela de Enriquez, conocida por sus antológicos cuentos de horror. Apenas conoció la noticia aseguró que la novela destila sus obsesiones, después de haber escrito cuentos y no ficción: "Quería un poco más, incluso volver a una forma un poco más tradicional".

Por último, y para cerrar el cuarteto de galardonadas, el premio Sor Juan Inés de la Cruz fue para María Gainza y su segunda novela, La luz negra (Anagrama, 2018). El galardón forma parte de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que distingue a escritoras de lengua hispana. Gainza se mostró "perpleja y asustada" ante el reconocimiento que no esperaba.