Por la muerte de De la Rúa, el Gobierno decretó tres días de duelo

El Gobierno nacional decretó tres días de duelo por la muerte del ex presidente radical Fernando de la Rúa y la bandera nacional estará a media asta. No obstante, los actos del Día de la Independencia no se suspenderán.

Según confirmó el portal Infoabe, el presidente Mauricio Macri decretó tres días de duele nacional. Pese a la noticia, el Poder Ejecutivo decidió este martes mantener su agenda de celebraciones por el Día de la Independencia.

LEA MÁS Murió De la Rúa: El mensaje de todo el arco político a la familia del ex presidente

Macri y De la Rúa habían compartido en noviembre del año pasado el evento de cierre de la cumbre del G20 en el Teatro Colón. Fue la última aparición pública del ex mandatario.