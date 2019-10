Plaza vacía: así recibieron a Macri en Olavarría en la marcha Si se puede

El presidente Mauricio Macri visitó con la caravana del Sisepuede la localidad bonaerense de Olavarría, donde lo recibió un exiguo grupo de personas que ni siquiera lleno la mitad de la plaza central. El jefe de Estado afirmó que no van por un "choripán", al tiempo que ratificó su seguridad de que el 27 de octubre se "va a dar vuelta la elección".

"Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos", sostuvo el mandatario.

En el marco de la marcha del "Sí, se puede" que encabezó en el partido bonaerense de Olavarría, el postulante de Juntos por el Cambio se mostró junto a la gobernadora local, María Eugenia Vidal; el intendente, Ezequiel Galli; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y los candidatos a diputados nacionales Cristian Ritondo y María Luján Rey.

Al igual que en las otras actividades proselitistas que realizó en distintas provincias, el líder del PRO pidió "más tiempo" para poder continuar con su gestión. "Por todo lo que hemos hecho, por todo lo que falta, nos tenemos que dar más tiempo, porque muchas cosas no se resuelven con las ansiedades y necesidades que tenemos. Tenemos que darnos ese tiempo de trabajar juntos", señaló.

A modo de broma, el Presidente aseguró que "el gato aguanta", ante lo cual la multitud que se juntó en el Paseo Jesús Mendía replicó cantando "el gato no se va". Por su parte, Vidal remarcó: "Hoy es tiempo de demostrarles que además de haber sido el Gobierno que peleó contra las mafias, que hizo las obras y que estuvo cerca, podemos ser el Gobierno del trabajo, de la producción y del salario".

"Muchas veces nos dijeron a los bonaerenses que algunas cosas eran imposibles, como que una mujer gobernara la provincia, pelear contra el narcotráfico, poner máquinas en las rutas. En estos cuatro años, juntos, hicimos posibles todos esos imposibles. Nuestro ´sí, se puede´ no es un slogan, sino es demostrar que no hay imposibles para los bonaerenses", subrayó la mandataria provincial.