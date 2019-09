Pinky conducirá un programa en la TV Pública y se prepara para competirle a Mirtha Legrand

La diva de la televisión Mirtha Legrand tendrá más competencia para su programa luego de que se haya confirmado que la exdiputada del PRO Lidia Satragno, conocida como “Pinky”, tendrá su propio espacio en la TV Pública. El enfrentamiento data de hace varios años atrás.

El presidente, Mauricio Macri, recibió el 6 de agosto en su despacho de la Casa Rosada a Pinky. Ahora, debutará en la emisora oficial con “Memorias Desordenadas” el sábado 28 a las 21.

En el 2011, Pinky declaró que Mirtha le había robado los "Almuerzos". Sobre esto, declaró: "A fines de la década del sesenta, Alejandro Romay (por entonces director de Canal 9) me ofreció la conducción de un ciclo de almuerzos televisivos. Como yo era la cara principal del canal, acepté...Lo que sucedió -hace una pausa y respira profundo- es que intercedió (Daniel) Tinayre, el esposo de Mirtha, y le insistió a Romay para que le diera el programa a su mujer, Chiquita Legrand...cuando se fue a El Trece (1973) Romay me llamó para hacer el programa y yo le dije que no, por respeto a Chiquita...Nunca se lo conté (a Mirtha Legrand) porque no me pareció apropiado. Creo que es uno de los secretos mejor guardados de la televisión".

Cabe resaltar que Legrand se ha mostrado reacia con el Gobierno luego de la derrota en las PASO. Incluso, llegó a tildar de "fracasado" a Macri, luego de que sucumbiera en las elecciones ante el Frente de Todos.