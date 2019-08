Patricia Bullrich justificó sus insultos y volvió a provocar por la desaparición de Maldonado

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, justificó sus insultos contra dos personas que le reclamaron por la desaparición de Santiago Maldonado.

Luego de que se difundiera el video donde Bullrich manda "a la puta que te parió" a dos personas en le bar La Pasiva de Uruguay, la ministra aseguró que "el que agrede tiene que recibir un parate". Y afirmó: "Me salió una palabra un poco fuerte respecto a su actitud. Los puteé porque me parece que no corresponde lo que hicieron. No me voy a dejar prepotear".

"Los otros clientes se levantaron para ponerles freno, lo que me pareció muy bueno", sostuvo Bullrich en declaraciones a Feinmann 910, que se emite por Radio La Red.

Asimismo consideró que "muchos argentinos salieron defensa de la verdad", e insistió en que los 55 peritos que participaron de la autopsia de Maldonado coincidieron en que el cuerpo no fue arrastrado ni manipulado. "Seguir diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido no parece algo lógico. Es un caballito de batalla de alguna gente que no quiere entrar en razones", provocó.