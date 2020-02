Patricia Bullrich afirmó que la deuda que dejó el macrismo es "absolutamente compatible y normal en cualquier país"

Patricia Bullrich hizo su reaparición pública en CNN Radio con una polémica declaración. La ex ministra de Seguridad y flamante presidenta del PRO aseguró que el nivel de deuda contraída por el gobierno de Cambiemos "es absolutamente compatible y normal en cualquier país" y dijo que señalar que fue demasiado elevada "es una exageración, que tiene que ver con los intentos del gobierno de abrir márgenes políticos".

El sobreendeudamiento del gobierno de Mauricio Macri significa un gran problema para la economía actual del país y un desafío para la gestión de Alberto Fernández. El gobierno nacional tiene compromisos de pago de alrededor de 57 mil millones de dólares en 2020, 30 mil millones en 2021, 42 mil millones en 2022 y alrededor de 36 mil millones en 2023.

Pero según Bullrich, durante la administración de Macri se dejó "una negociación con el Fondo Monetario Internacional" encaminada, porque es plata prestada "con intereses muy bajos". Además, volvió a remarcar que el gobierno de Fernández "exagera para tener más tiempo".

Por otro lado, la ex ministra de Seguridad disparó contra Axel Kicillof tras el conflicto por el acuerdo con los bonistas y manifestó: "Después de haber dicho no tengo, no puedo, pagó todo en un minuto y medio, significa que lo que había dicho antes no era la realidad”.