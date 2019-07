Para Prat Gay, "no es bueno que el dólar baje"

El ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay sostuvo hoy que "no es bueno que el dólar baje", mientras advirtió que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "pone el gancho y la plata", pero después no se hace cargo "cuando las cosas no funcionan bien".

"El tema no es tanto el dólar, sino los precios. Cada vez que el dólar sube, los precios suben casi a la misma velocidad y cuando baja el dólar, no se da el efecto contrario. El punto es qué tan rápido baja la inflación", aseguró.

LEÉ MÁS: Alberto Fernández: "Argentina no está en default porque el FMI sigue mandando dinero"

El economista subrayó: "Me parece que a esta altura el Gobierno debe haber aprendido que no es bueno que el dólar baje o que suba mucho menos que la inflación. Eso es lo que llevó a la crisis de 2018".

Al referirse al crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI), alertó: "El problema con estos programas es que el Fondo pone el gancho y la plata, pero después mucho cargo no se hace cuando las cosas no funcionan bien".