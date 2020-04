Para no estar tan solo: 5 películas sobre el aislamiento para maratonear en cuarentena

El cine es un excelente antídoto contra la euforia colectiva que genera el coronavirus y las plataformas de streaming on demand tienen amplios catálogos de películas al servicio de los usuarios. Y como el séptimo arte sabe dibujar la realidad más que cualquier otro medio, recopilamos 5 títulos imprescindibles para ver en cuarentena. El hilo que une a estas obras de ayer y hoy es el tema que nos atraviesa a todos por igual: el aislamiento social.

High Life (2018)

En esta sorprendente cinta de terror psicológico, la directora Claire Danes relata la historia de un grupo de condenados a muerte que se dirigen en una nave espacial hacía los confines del sistema solar. Engañados con la falsa promesa de obtener su libertad, este contingente deberá enfrentarse a amenazas más grandes que un terreno desconocido. High Life se cocina a fuego lento, los paladares exigentes encontrarán una gema de la ciencia ficción que no olvidarán con facilidad.

Gravity (2013)

Siguiendo la línea, este thriller espacial con Sandra Bullock y George Clooney se erige como una propuesta de acción trepidante, en contraposición de High Life (que pese a su logrado nivel, requiere concentración), en el espacio. En ella, dos astronautas quedarán varados en el espacio, tras la explosión de su nave. Si hay algo que Gravity maneja a la perfección son los planos; a través de ellos se crea la atmósfera angustiante del relato. Impacta.

El Ángel Exterminador (1962)

Un clásico de visión obligatoria en cualquiera que se diga cinéfile. El aclamado director Luis Buñuel imagina un cuadro surrealista en el que tras una lujosa fiesta, un grupo de burgueses se da cuenta que no pueden abandonar la habitación por una razón desconocida, aunque aparentemente no hay nada que lo impida. Sin empleados, la comida y los bebestibles empiezan a escasear mientras pasan los días y las buenas costumbres poco a poco se van perdiendo. Cine en estado puro y la experiencia gratificante de estar ante un gran contador de historias. Aquellos que aún no la hayan visto, es un buen momento para rastrearla.

The Shining (1980)

Un clásico que nunca falla. De la mente del maestro del horro, Stephen King, The Shining es una muestra (exagerada, claramente) de lo que puede provocar el aislamiento social en la psiquis humana. Jack Nicholson encarna a Jack Torrance, un padre de familia común, que se muda con su familia al Hotel Overlook para ejercer de cuidador durante el lapso de vacaciones. La mente de Jack se vera alterada por los fantasmas que yacen en el hotel, atormentándolo hasta la locura. El cine de terror debería estar agradecido a Stanley Kubrick y, también, a Stephen King.

Room (2015)

El quinteto se cierra con este ingenioso drama familiar que cautivó la mirada de todos los críticos y le valió el premio Óscar a Mejor Actriz a Brie Larson, la madre atormentada de la historia. En Room, Jack tiene cinco años y no conoce el mundo el exterior. Toda su vida la ha vivido dentro de una habitación junto a su joven madre. Luego de que ella le cuente la verdad -están secuestrados-, deciden idear un plan para escapar. Conmovedora, una de las películas más audaces de los últimos diez años.