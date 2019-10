Para Hugo Moyano, Mauricio Macri "debería compararse con el caballo de San Martín"

El secretario general de la Federación de Camioneros, Hugo Moyano, cruzó la presidente Mauricio Macri por comprarse con el prócer San Martín en un extenso texto que publicó en sus redes sociales el fin de semana. También, habló sobre el futuro de la CGT y su conducción.

“Macri debería compararse con el caballo de San Martín, no con él. Cada vez queda más ridículo”, disparó sin pelos en la lengua el sindicalista en diálogo con FutuRock.

Por otra parte, Moyano analizó la situación de la Confederación General del Trabajo, a lo cual, indicó que “el próximo líder tiene que ser alguien que se haya plantado a este gobierno” y aclaró que “es natural que cambie la conducción cuando cambia el gobierno”.

“No me veo conduciendo la CGT en el próximo gobierno, estoy grande ya”, expresó el sindicalista y opinó sobre la posibilidad de que conduzca una mujer: "Sería interesante que una mujer pudiera conducir la CGT, ¿por qué no?".

En ese sentido, Moyano apuntó que “Alberto Fernández no ve necesaria una reforma laboral" y evaluó sobre un posible gobierno de los Fernández: "Creo que Alberto y Cristina se van a llevar muy bien. Ella tiene mucha capacidad y fortaleza para no rendirse ante el poder económico".

Y cargó contra la gestión de Cambiemos: "Macri va a ser recordado como uno de los peores presidentes de la historia. Ya no tiene chances, no está en condiciones de conducir un país, no está a la altura, está desesperado porque la gente ya decidió otra cosa".