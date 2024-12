El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof

Tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, el gobierno de la provincia de Buenos Aires criticó duramente el intento de privatizar el sistema de salud y el universitario en contra de las personas extranjeras. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, afirmó que las medidas "carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento".

A través de la red social X, el funcionario de Axel Kicillof sostuvo: "Ayer estuvimos con las y los ministros de salud de todo el país y nunca se planteó una situación ni similar a la anunciada". Y sentenció: "No cuentan con la provincia de Buenos Aires, donde la atención es gratuita en todo el territorio".

"La salud de la gente es un tema serio, tratémoslo con información. En la PBA, solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros", puntualizó. En esa línea, Kreplak afirmó que "la crisis económica no justifica la estigmatización y exclusión" y remarcó que "es un debate de quienes pueden o no acceder a la atención sanitaria", la cual "hay que defenderlo como derecho universal". Por último, remató: "Necesitamos más soluciones reales, no medidas que estigmaticen y excluyan".

Qué anunció Adorni sobre la salud y universidades para extranjeros

El Gobierno anunció cambios en el régimen migratorio que implican el cobro de aranceles a extranjeros para el acceso a universidades nacionales y a los hospitales públicos, además del endurecimiento de las condiciones para el ingreso y los motivos de expulsión de los inmigrantes.

En la habitual conferencia de prensa, Adorni informó que "el objetivo de las medidas es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos". Adorni consignó que "se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes", una medida que, dijo, representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio.

En la misma línea, aseguró que se dispondrá el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso como mejor consideren.

"Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica no solo el ahorro fiscal que pueda significar sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país", expresó.

Por otro lado, el funcionario anunció que se incorporarán "más delitos como causas para impedir el ingreso, o que sean justificativo para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia".