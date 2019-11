Pablo Lescano internado: ¿qué le pasa al cantante de Damas Gratis?

El popular líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, suspendió su show en Lomas de Zamora y todo los eventos organizados hasta su cierre del año en el Luna Park.

A raíz de esta decisión, desde el entorno del músico declararon que se encuentra bien y que fue internado por estrés, en el mismo centro en el que se atendió en 2016, cuando ingreso por problemas de adicción.

“Tuve una etapa, que fueron dos años, en las que me mandé las mil y una. Pasé de ser 'hiper' correcto a ser todo lo contrario, como el doctor Jekyll. Probé todas las drogas, me pintó el descontrol, toda la mar en coche. Me marcó mucho. Entonces hoy trato de estar en sintonía", había declarado en una entrevista.

Desde su entorno existe un cierto grado de hermetismo pero enfatizan en que el cantante se ve afectado por la muerte del guitarrista de la banda, Richard, hace pocas semanas.