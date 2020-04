Ofelia Fernández apoyó el impuesto a las grandes fortunas y los trolls la salieron a cruzar

Como ya es costumbre, miles de trolls criticaron a Ofelia Fernández por un video que compartió en las redes sociales. La legisladora más joven de Latinoamérica expuso su posición sobre el impuesto a las grandes fortunas y se convirtió en tendencia. "Esta vez les toca a los ricos", aseguró.

En medio de la crisis sanitaria y económica que afecta a gran parte del mundo, desde el oficialismo buscan aprobar una normativa tributaria para que los ricos paguen, de forma única y excepcional, un impuesto al Estado, a fin de que esos fondos sean destinados a afrontar la situación por el COVID-19.

Por eso, la legisladora aseguró que "esta vez les toca a los ricos". "El 1% de la población concentra más riqueza que todo el 99% restante. Si miramos al primer mundo como nos piden, veremos que en casi todos los países el impuesto a la riqueza supera el 4% del PBI, en Argentina tan sólo el 0,3%. Somos un país en el que uno de cada dos niños tienen hambre. Venimos ya golpeados y vamos a estar peor", afirmó.

Y continuó: "No se pueden pedir más esfuerzos ni más sacrificios a los pobres, no se puede pedir a alguien que tiene tres trabajos y aún así no completa las cuatro comidas que se esfuerce más".

"Les toca a los ricos. Es un impuesto que pagarían 10 mil personas de 40 millones de argentinos y argentinas. Paolo Rocca, el hombre más rico de la Argentina, tiene un patrimonio de 9700 millones de dólares. ¿Te complicaría mucho tener 9.699, Paolo? ¿Los vamos a dejar quejarse?", apuntó tajante.

Luego de compartir el video, miles de usuarios falsos la criticaron y utilizaron las clásicas chicanas que utilizan contra la joven: su sueldo, la cantidad de asesores y por supuesto, su edad.