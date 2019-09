Nancy Duplaá contó la lamentable agresión que recibió por su ideología política

La actriz Nancy Dupláa contó un dura agresión verbal que recibió en España cuando bajaba con su pareja Pablo Echarri de un ascensor y se cruzó con una mujer que insultó a su hija. La artista afirmó además que no siente miedo en decir que es "re kirchnerista".

"Viví cosas en carne propia por decir mi ideología. Cuando salimos de un ascensor, dos señoras nos vieron y dijeron: ‘Ah, mirá estos dos kirchneristas acá’. Y yo siempre reacciono”, comenzó a relatar en una entrevista con Jorge Rial en el programa Intrusos que se emite por América.

“Le dije: ‘¿Qué pasa, señora? ¿No podemos compartir el mismo lugar que usted? ¿Le da bronca? Vaya acostumbrándose’. Y cuando me fui yendo me gritó otra cosa. Volví y le dije que dentro de poco iba a ver a muchos como nosotros por ahí, y me terminó diciendo una cosa fea de mi hija. ‘Cuando a tu hija se la….’, a ese nivel. Ahí perdí la capacidad de pensar, pero lo más loco fue que su amiga nos pedía una foto”, agregó.

“Lo que pasa es que en el fondo ellos no quieren que cualquiera vaya y comparta sus lugares. Hay una parte de la idiosincrasia que no quiere. Una viene de San Martín y el otro de Villa Dominico, imaginate, está la indiosincrasia de decir ‘ustedes a Miami no pueden’, esto es solo para nosotros”, concluyó la actriz.

Dupláa apareció en diversos programas de televisión para comentar su última película -El retiro- que protagoniza junto a Luis Brandoni