Nai Awada, sobrina de Mauricio Macri, pasó de "no llegar a fin de mes" a múltiples vacaciones

Naiara Awada, sobrina de Mauricio Macri y Juliana, parece haber reactivado su economía personal tras la asunción de Alberto Fernández a la presidencia y pasó de "no llegar a fin de mes" a viajar de vacaciones a diversos puntos del mundo junto a su nueva pareja.

La actriz decidió pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo en Punta del Este, Uruguay, junto a su novio y se hospedan en el complejo de la familia Macri en Manantiales. “¡Qué hermosa es la familia y el amor! ¡Feliz 2020 y que sean muy felices!”, señaló en sus redes sociales. Pero este no es único viaje que realizó en los últimos tiempos.

Hace algunos meses, la joven pareja disfrutó de un viaje a Italia, España y París, donde recorrieron diversos puntos turísticos, como la Torre Eiffel, la playa Cala San Vicente, ubicada en Ibiza, el Barrio Gótico de Barcelona, la Basílica de Notre Dame y las Islas Baleares, entre otros destinos.

Una situación muy distinta a la que manifestaba en agosto del 2019, en plena campaña electoral, cuando entrevistada en el programa Involucrados no dudó en asegurar que sufre las consecuencias económicas: "Me mata porque me ponen como la niña rica. Pago todas mis cuentas y tampoco llego a fin de mes".

La declaración fue en un cruce con el dirigente social Juan Grabois, quien también estuvo presente en el programa y no dudó en revelar los papelones económicos del gobierno de Cambiemos.