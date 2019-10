Nahir Galarza dijo que está embarazada y que no sabe quién es el padre: el Servicio Penitenciario lo desmintió

Nahir Galarza nunca deja de sorprender y no deja de estar en boca de todos. Este viernes trascendió que la joven se encontraba embarazada de cinco meses y que no tenía certezas de quien era el padre.

Según su relato, mantuvo la noticia oculta durante 20 semanas y todo salió a luz cuando debió ser atendida por presentar pérdidas. Encerrada en la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal, la cárcel de mujeres de Paraná, Nahir presentó sangrados y un fuerte dolor abdominal que le despertaron preocupación. No era la primera vez que le pasaba, pero en esta ocasión decidió recurrir al médico.

Sin embargo, desde el Servicio Penitenciario de Entre Ríos confirmaron que se le hicieron estudios que determinaron que nunca estuvo embarazada.

Desde el inicio y tras las declaraciones de la joven el Director de la Institución, Marcelo Sánchez expresó a Elonce TV: “No tenemos certeza que esto sea real". El funcionario explicó que "no hay registro en cuanto a la parte médica o clínica" que lo avale, pero le realizarán los estudios correspondientes a la detenida para saber si es cierto lo que confesó a un medio local. Más tarde pudo confirmar que no existe tal embarazo.

"El servicio de sanidad está disponible las 24 horas y las internas tienen la posibilidad de solicitar la atención médica correspondiente. Y hasta acá no hubo ninguna presentación ni de parte de ella, ni de sus familiares, ni de sus abogados", remarcó.

Según señaló, temía que las autoridades del penal decidieran enviarla al pabellón de madres, porque aseguró que cuando camina por ese lugar, todas las presas la agreden y amenazan.

La chica de 21 años dijo que no pudo realizarse estudio porque "la idea era ocultarlo lo que más pudiera", pero que sigue los consejos de Soledad Lescano, su compañera de celda. "Que ella sepa me genera confianza. Me ayuda porque yo no tengo ni idea y ella es mamá". contó.

Consultada sobre si se trató de una relación sexual dentro de la cárcel, planteó: "Que seamos internas no quiere decir que no tengamos relaciones". También confirmó que fue durante una visita.