Murió Mark Blum, reconocido actor de Broadway, cine y series como You, de coronavirus

El coronavirus se cobró la vida del reconocido actor de Broadway, Mark Blum, que se desempeñó en decenas de películas y series, convirtiéndose en una cara conocida para los espectadores. Entre sus trabajos más recordados se encuentran el film Lovesick (1983) y la serie You (Netflix).

Los encargados de dar la triste noticia fueron los miembros de la compañía de teatro de Nueva York, Playwrights Horizons, de la que formaba parte. Al momento de su deceso, Blum tenía 69 años. Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la fecha Estados Unidos lleva registrados 68.364 casos de infectados de coronavirus, 1037 muertes y 361 pacientes recuperados.

"Con amor y corazones tristes, Playwrights Horizons rinde homenaje a Mark Blum, un querido amigo de toda la vida y un artista consumado que falleció esta semana. Gracias, Mark, por todo lo que trajiste a nuestro teatro, a teatros y audiencias de todo el mundo. Te extrañaremos ", escribió en Twitter la compañía, y acompañó la publicación con fotos del actor.

