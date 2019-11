Mónica Gutiérrez se quebró al dar lo verdaderos motivos de su renuncia al noticiero de América

La conductora Mónica Gutierrez habló de su sorpresiva salida del noticiero de América TV y se mostró movilizada por la situación.

Invitada a La Noche de Mirtha, Gutierrez no pudo eludir el tema del cese de su trabajo al frente del noticiero central y explicó tanto los motivos como los detalles.

"Tomé la decisión de irme de mi trabajo sin pedir nada a cambio, sin generar ningún problema", comenzó diciendo la periodista ante la atenta mirada de Mirtha. "La situación política no tiene nada que ver. Tiene que ver con una incomodidad personal, sentí que no había un lugar más amplio para mí, no podía hacer nada nuevo", afirmó.

Y reveló: "Hubo una circunstancia que no la manejé yo. No fue una elección mía. Se generó una situación que tiene que ver con un embrollo que armaron los abogados. Yo volví de un viaje, tenía hasta mi ropa en el camarín preparada para la semana, y me enteré que como yo ya había avisado que me iba cortaron antes la relación a través de una carta documento y no debía volver"

En ese sentido, la periodista señaló que se sentía como un "bonsai". "Es un arbolito al que mantienen chiquitito, es bonito y está en un lugar privilegiado de la casa, pero no puede crecer. Sentí eso...", indicó.

Y ejemplificó los límites que tenía en el canal con su participación en la cobertura de las Elecciones 2019: "Desde que empecé a trabajar yo siempre he conducido el horario prime time. Y esta vez no me tocaba. Entonces dije ya está".

Gutierrez no volvió a la pantalla de América, pero sí se despidió de su compañero Guillermo Andino, con quienes ecabezaron el equipo de noticias durante 16 años. Me despedí telefónicamente pero nos vamos a ver estos días, fue un compañero maravilloso. Vi que se quebró al dar la noticia... Es que las duplas que se forman en los noticieros son como familias".

Sin embargo, Mirtha Legrand quiso ir más allá y sugirió que "se peleó con alguien del canal, así de simple", una expresión que humedeció los ojos de Gutierrez.

"Yo soy de decir todas las cosas de frente, y he tenido confrontaciones en más de una oportunidad... Pero la decisión no pasó por ahí. La decisión pasó porque a veces, cuando uno cambia impresiones y no coincide con algunas cosas, llega un momento que ya está. Yo soy muy frontal", concluyó.