Momento de tensión para Miguel Pichetto en Animales Sueltos: "hizo bastante desastre"

El panelista Javier Calvo destrozó a Miguel Ángel Pichetto cuando el ex senador defendió al ex presidente Mauricio Macri quien prioriza la economía en la cuarentena pese a los millones de contagiados por coronavirus en el mundo.

"Macri piensa y mira de una manera más integral lo sanitario y lo económico", dijo Pichetto, quien fue al piso de Animales Sueltos pese a que ya no es legislador, ni funcionario público.

"En lo sanitario hizo bastante desastre, se lo recuerdo senador. Rebajó el ministerio a secretaría, le recortó presupuesto, dejó de comprar vacunas. Le pediría que en lo sanitario sea cuidadoso en defender una gestión que a todas luces fue muy pobre", lo cruzó Calvo.

Pichetto sólo atinó a responder: "El proceso de decadencia de los servicios de Salud, de educación y de Seguridad no comenzaron con el gobierno...". Al ex senador le preguntaron si había algún país modelo para permitir cumplir la cuarentena y no complicar la economía, pero no pudo responder.

Pichetto contó que en las reuniones que mantuvo con Mauricio Macri, el ex presidente se mostró preocupado por las consecuencias económicas de las cuarentena.