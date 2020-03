Mirtha Legrand: "Mojo la almohada con mis lágrimas"

Mirtha Legrand abrió su corazón como pocas veces en una profunda entrevista y reveló que, en muchas ocasiones, la tristeza le gana. La falta de su hermano José pesa en la vida de la conductora, que lo recuerda a diario y llora por él.

“Fue un año muy duro. La gente cree que yo me sobrepongo fácilmente, pero lloro mucho sola. Yo mojo la almohada con mis lágrimas. Es cursi la frase, pero es verdad. Pienso mucho en José, él me llamaba todas las mañanas y lo extraño tanto... Me da pena no tenerlo, éramos muy unidos los tres hermanos”, declaró Mirtha en diálogo con la revista Hola!.

La Chiqui, Josecito y Goldie eran muy unidos, reuniéndose todas las semanas en el famoso departamento de la diva ubicado sobre la Avenida del Libertador, y teniendo conversaciones telefónicas a diario.

Entre otras revelaciones, se sinceró y admitió que no le gustaría morir después que su hermana. “Yo nunca pensé llegar a esta edad. Me despierto y pienso: ‘¿Cuántos años tengo? ¿Cómo puedo tener tantos años? ¿Cómo puedo seguir tan activa, con mi cuerpo y mi cerebro que me responden tanto?’", sostuvo Mirtha.

Aun con todos los golpes de la vida, Legrand se prepara para una edición más de sus almuerzos, en los que contará este fin de semana con la presencia del operador mediático, Jorge Lanata.