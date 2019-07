Mauricio Macri: “El mayor éxito económico es que no haya explotado la bomba del todo”

El presidente Mauricio Macri afirmó que en las próximas elecciones "lo que está en juego es la democracia" y realizó una nueva defensa de su gestión: "El éxito es que no haya explotado la bomba del todo".

"Lo más importante que hicimos en estos 3 años y medio fue demoler barreras morales y de valores con los que ya no queremos convivir más: la mentira, el engaño, la corrupción, la ventajita corta, la viveza criolla", afirmó Macri.

Durante una entrevista que ofreció a CNN en Español, el jefe de Estado sostuvo que "apostamos por una democracia más fuerte y esta elección es el comienzo de una etapa muy positiva para los argentinos". Macri sostuvo que la expresidenta Cristina Kirchner es "predemocrática" y se pronunció a favor de "instituciones democráticas y sólidas, poderes independientes, libertad de prensa e información fidedigna".

Para Macri, si ganase las elecciones el precandidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, "podría conducir al país hacia el autoritarismo por indicación de Cristina" porque "ella ve a la política como una imposición y una negación". Consultado acerca de qué pasaría si no es reelecto, aseguró: "No me preocupa mi persona, me preocupa el futuro de los argentinos".

"Si creemos, en cambio, que el futuro pasa por la arbitrariedad, la intolerancia y la prepotencia vamos a perder 25 años. Descarto que eso sea nuestro futuro", enfatizó.

En relación a la situación económica, el presidente aseguró que el mayor éxito de su gestión fue "que no haya explotado la bomba del todo y que la hayamos podido desarmar de a poco". "El mundo veía a Argentina como un país que iba hacia el final de Venezuela; sin energía, sin servicios y con crisis humanitaria bestial. Pero ahora ve a un país que giró en la dirección correcta más allá de que ha tenido que aguantar muchos chubascos

Para Macri, "perder lo que conseguimos en esto tres años y medios sería perder 25 años de nuestra historia porque una vuelta atrás generaría un rechazo del mundo porque sería aislarnos de vuelta".