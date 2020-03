Martín Sabbatella le respondió a Clarín tras la insólita condena a prisión

El titular de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), Martín Sabbatella, le respondió al Grupo Clarín tras ser condenado por el juez federal Ariel Lijo a seis meses de prisión en suspenso en el juicio por supuesto abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al multimedios macrista.

El funcionario intentó que el grupo mediático cumpla la ley y lo condenaron. "Esta condena por un supuesto abuso de autoridad es un disparate y se enmarca en la estrategia de persecución y #LawFare que llevó adelante el macrismo, con el Grupo Clarín y una parte del sistema judicial", afirmó en un comunicado difundido en redes sociales el por entonces responsable de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

"Acabo de ser condenado por el sólo hecho de haber intentado que el #GrupoClarín, cumpliera la Ley. Me condenan por atrevernos a decirle a Magnetto que la Ley también era para él, que por poderoso que fuera Clarín también debía cumplir con una Ley de la democracia, eso es lo que no nos perdonan. Se trata de un intento de disciplinamiento porque se creen dueños de la justicia y se piensan por encima de las normas. No es una condena a mí, es una señal a la política y a los funcionarios y funcionarias para que nunca nadie se atreva a tocar sus privilegios", agregó Sabbatella.

Denunció el hoy titular del ACUMAR que "este fallo no hace más que seguir ensuciando y debilitando la credibilidad del poder judicial, que por estar colonizados por el poder económico concentrado, hoy se encuentra entre las instituciones más desprestigiadas de nuestra democracia".

Cerró Sabbatella con las siguientes frases: "Vamos a apelar esta decisión, con la convicción de que todavía hay lugar para la justicia en este país. Por otra parte, me alegro por la absolución de los directores, funcionarios y funcionarias que me acompañaron en el #AFSCA".