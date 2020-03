Polémico fallo: condenaron a Martín Sabbatella a seis meses de prisión por la aplicación de la ley de medios

El juez federal Ariel Lijo condenó a seis meses de prisión en suspenso al ex titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) Martín Sabbatella, en el juicio por supuesto abuso de autoridad en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Grupo Clarín.

En tanto, el magistrado sobreseyó a los restantes 9 acusados, según se conoció este mediodía en la audiencia desarrollada en los tribunales federales de Retiro, tras escuchar las últimas palabras de los acusados.

Sabbatella sostuvo ante el juez federal Ariel Lijo que hay "inexistencia de delito" y que se trató de un "causa armada" en el "marco del lawfare" y de la "persecución política". En ese marco, aludió a la "oscuridad de la etapa de instrucción" del caso, a cargo del recientemente fallecido juez Claudio Bonadio.

"Se trata de garantizar la vigencia del Estado de Derecho y su alcance; y de cómo el Estado debe actuar respecto de un particular, se trate de quién se trate", afirmó Sabbatella en el juicio. Los fundamentos de la decisión de Lijo se conocerán dentro de 15 días.

El funcionario agregó, además, que hay una "colonización de grupos hegemónicos sobre el Poder Judicial", en el marco de la cual la denuncia en su contra se enmarcó en una "medida disciplinaria".

“Si me acusa de algún delito, creo que no es cierto, el delito no existe. Ahora si se me acusa de ser parte de un proyecto político, de tener un ideas, principios y valores, de trabajar para cumplir la ley, de creer en una democracia de todos y todos, de ser un militante político es absolutamente cierto y estoy plenamente orgulloso”, afirmó en su descargo Sabbatella.

En la acusación, la querella señaló desde el Estado se habrían planteado mayores exigencias al Grupo Clarín para que se adecue a la ley de medios. Las partes trabaron una disputa y finalmente el gobierno hizo la adecuación de oficio.