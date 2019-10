Mario Varga Llosa criticó a Mauricio Macri porque "no quiso hacer el ajuste más radical"

El escritor peruano Mario Varga Llosa afirmó que el presidente Mauricio Macri cometió errores, afirmó que el gobierno argentino debería "haber hecho un ajuste más fuerte" y lamentó la posible vuelta del peronismo al poder.

"¡Claro que hubo errores! Cómo no iba a haberlos. Pero el peor error sería dar de nuevo el poder al peronismo. Macri se equivocó en no hacer un ajuste más fuerte cuando todavía era popular. Se inventaron el gradualismo y eso no salió bien", sostuvo en una entrevista con La Nación.

MÁS INFO “El problema no es que Macri sea agresivo en el debate sino que siga mintiendo"

El autor de Conversaciones en la Catedral además sostuvo que "Macri no quiso hacer el ajuste más radical por una cuestión moral. Porque los argentinos ya habían sufrido una situación crítica con la señora Kirchner. Pero el gradualismo resultó fatal. Porque no sólo no resolvió los problemas sino que ahora los problemas son atribuidos al gobierno de Macri, que intentó atender de un modo moderado una situación crítica".

Acerca del futuro de la Argentina, Varga Llosa manifestó que será "gravísimo" para el país y justificó el fracaso de Macri al decir que "recibió un país en ruinas". Sostuvo que los venezolanos padecerán el triunfo del peronismo.

"Están los argentinos ante una elección crucial -arranca- Espero que los argentinos no cometan el desatino de dar el poder al peronismo. Si eso ocurriese, la Venezuela de Nicolás Maduro recibiría un apoyo descarado de un gobierno peronista y eso para América latina será muy grave", sostuvo.