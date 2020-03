María O'Donnel criticó el discurso de Alberto Fernández, habló mal de Fabiola Yáñez y la destrozaron en las redes

Mientras Alberto Fernández daba su discurso ante la Asamblea Legislativa, la periodista María O'Donnell hizo varias críticas a través de sus redes sociales. En sus tuits sacó conclusiones por cuenta propia, habló mal de la figura de Fabiola Yáñez como "primera dama" y hasta utilizó el mismo término que el diario Clarín para disparar contra los anuncios del Presidente. Algo coincidió en todos los posteos: el repudio por parte de la gente.

"No lo dijo explícitamente, pero se deduce del discurso de que se viene un régimen especial para Vaca Muerta, aliento a la minería e hidrocarburos, y que van a subir las retenciones a la soja", escribió O'Donnell y gran cantidad de usuarios le contestaron con ironía.

No lo dijo pero yo creo que va a mandar una nave tripulada a Marte.

No lo dijo , pero yo invento ... total no pasa nada . Bien Maria, siga así !!!!

En el siguiente twit, la periodista se refirió a los dichos de Alberto sobre la reforma de la Justicia Federal . El Presidente dijo que uno de los objetivos es terminar con la "manipulación política" y con la "discrecionalidad judicial que reemplaza a las normas del derecho". En tono despectivo y utilizando el mismo término que el diario Clarín, O'Donnel escribió: "Alberto Fernández explica cómo van a dinamitar el poder de los jueces federales de Comodoro Py".

También insinuó que el Presidente presentó de forma superficial y "muy velozmente" los cambios que pretende implementar en el Poder Judicial, pero las críticas llegaron rápidamente.

"Muy velozmente", es algo a lo que no estás acostumbrada después de 4 años de parálisis.

Además, O'Donnell disparó contra Fabiola Yáñez y dijo que "no le gusta como ejerció hasta ahora su rol de primera dama" porque es muy similar al estilo de Juliana Awada.

No me gusta cómo ejerció hasta ahora Fabiola su rol de "primera dama" porque sigue un estereotipo muy poco acorde a los tiempos que corren (mismo estilo Juliana) pero menos me gusta que hable @alferdez y que ella sea tendencia por razones que buscan denigrarla.