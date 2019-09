Margarita Stolbizer criticó a Malena Galmarini por llorar: "Está intentando encontrarle una explicación a su vuelta al kirchnerismo"

Margarita Stolbizer se refirió a la alianza del Frente Renovador con Unidad Ciudadana para conformar el Frente de Todos y criticó a Malena Galmarini por sumarse pese a que en el pasado ambos espacios estaban enfrentados.

"Me da la impresión de que está intentando buscar una explicación a algo que parecía inexplicable en una persona como ella, que se manifestó siempre tan en contra del kirchnerismo", aseguró en declaraciones a La Nación +.

La dirigente radical había sido la compañera de fórmula de Sergio Massa durante las elecciones legislativas de 2017, pero rompió con él tras el resultado desfavorable en la Provincia de Buenos Aires.

LEA MÁS Massa y Malena, hasta las lágrimas por la crisis

Sin embargo, Malena Galmarini ya explicó que fue al ver "el dolor contenido de la gente cuando iba a los comedores y lo mal que está hoy todavía mucha gente" lo que ayudó a bajar sus resistencias a la idea de unirse.

"Estuve muy enojada con el kirchnerismo, nos pasaron muchas cosas y me constaba mucho, pero mientras más caminaba más me daba cuenta que a mí me podía costar un montón, pero nuestros vecinos necesitaban que nos juntáramos todos", expresó.

Y agregó: "No había una cuestión de dirigencia, había una cuestión, había una necesidad de nuestro pueblo que había dejado de ser feliz. Empecé a sentir que lo que estaba haciendo era muy egoísta y que había que empezar a mirar cómo sacábamos a nuestros compatriotas de la situación que estamos viviendo".

"Cuando Sergio me empezó a contar que estaba charlando con Alberto y los que estaban en el medio le dije 'no necesito que me cuentes, no te quiero trasladar mis resistencias hacé, como alguna vez lo hicimos, lo que vos creas que es mejor para el país'", reveló.