Marcelo Tinelli cruzó a Mauricio Macri y aseguró que el expresidente benefició a Boca Juniors durante sus cuatro años como presidente de la Nación. El empresario televisivo y candidato a presidente de San Lorenzo dejó al descubierto la relación que mantuvo el líder de Cambiemos con Daniel Angelici y su círculo íntimo.

"No me gusta cuando la vara no es igual para todos. Si la política se mete para equilibrar una situación y que sea para todos igual me parece perfecto", expresó en diálogo con Clarín.

Por otra parte, Tinelli enfatizó en que lo mencionado anteriormente no ocurrirá en el mandato que se inició el 10 de diciembre de 2019. "No creo que la característica de Alberto Fernández haga que se meta tanto en el fútbol como ocurrió con el que salió como presidente de la Nación", afirmó.

"Me parece que será diferente. Yo soy una persona cercana a Alberto, pero no es porque quiera sacar un beneficio para mi club. Al contrario, tengo una gran relación con él desde hace años y lo que hago lo hago porque me interesa trabajar en el área social. Matías estará en Turismo y Deportes y no estamos pensando cómo hacer para beneficiar a San Lorenzo", sumó.

Frente a esto, no dudó en cuestionar a Macri, aunque sin nombrarlo. "No tengo dudas. Boca fue beneficiado por el Estado en este último tiempo. A los hechos me remito. Hay que mirar los números y los órganos de poder que manejaron en estos cuatro años", sentenció.

"Yo soy pro Estado, soy defensor de la participación y de la regulación por parte del Estado. A mí no me preocupa la palabra subsidio si es que hay que subsidiar. Pasa en el mundo para que crezcan algunas industrias. Ahora, si la política se va a meter para ayudar a uno, no me parece que esté bueno", cerró Tinelli.