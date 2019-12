El conductor y empresario, Marcelo Tinelli, se prepara para disfrutar sus vacaciones tras un año intenso de Showmatch y su candidatura a presidente del club San Lorenzo de Almagro del cual, actualmente, es vicepresidente. Aun así, antes de terminar el 2019 adelantó el nuevo proyecto que impulsará en el 2020 y contó sus objetivos a sus seguidores.

"El año próximo tengo muchas ganas de producir y conducir un programa de entrevistas en televisión”, escribió el conductor, en su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, el empresario continúa trabajando codo a codo junto al presidente Alberto Fernández y demás integrantes del Observatorio Nacional Argentina contra el Hambre. Tras las críticas que recibió, Marcelo aseguró: "Nadie fue convocado para disfrazarse de pobre".

“Me comprometí no solo a trabajar en el observatorio de la pobreza midiendo los índices y a decir cuánto dinero va a tener la canasta básica, sino a acompañar desde el trabajo de campo, en una sonrisa, en un abrazo, en un beso, en entregar un plato de comida”, detalló.

"Tenemos que terminar con ese país donde la gente no pueda tener un techo, un laburo, donde no pueda educarse, donde no pueda tener salud o un plato de comida", dijo y felicitó a Fernández por su iniciativa, "que excede a su gobierno".

Este año, el conductor barajó iniciar su carrera política pero decidió bajarse de una candidatura cuando se dio cuenta que la "avenida del medio, por decirlo de algún modo, con (Roberto) Lavagna, (Juan Manuel) Urtubey, (Miguel Ángel) Pichetto, (Sergio) Massa, esa unión del peronismo, no se estaba pudiendo dar".

Sin embargo, destacó, "luego se dio el encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner" y entendió "que ese iba a ser el lugar de unión del peronismo, como finalmente sucedió" y se mostró muy contento de aportar a ese proyecto desde lo social.