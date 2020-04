Marcelo Longobardi defendió a la jubilada que violó la cuarentena para tomar sol

La señora que violó la cuarentena para tomar sol en reposera ocupó gran parte de la cobertura de noticieros y magazines diarios por lo insólito de la situación. Hoy, Marcelo Longobardi defendió a la jubilada de 83 años con un "tiene razón". Además, expuso que si la cuarentena sigue "vamos a terminar con gente complicada por obesidad, diabetes e hipertensión".

"Fue un escándalo y me parece que no es para tanto", comentó el conductor de Cada mañana (Radio Mitre). "Ella argumentaba, y en este punto tiene razón la señora, que estaba sola en los bosques Palermo, sentadita en una silla, sin nadie alrededor. 'Yo no voy a contagiar nadie', dijo. Además, dijo 'necesito vitamina D', justamente para atenuar un eventual impacto de un contagio. La señora tiene razón ", afirmó Longobardi.

Y agregó: "si vamos a continuar con una cuarentena hasta el mes de junio, vamos a terminar con gente complicada por obesidad, diabetes e hipertensión. Es un tema para pensar". Instalada con su reposera, se negó a las indicaciones de la Policía para que regrese a su hogar. Tras un forcejeo y una discusión, la mujer cedió e ingresó a su domicilio. “Colabore conmigo. Sea una persona bondadosa, no alguien que viene a hincharme para jorobar. No le hago mal a nadie”, afirmó, disgustada ante el operativo que se desplegó en Palermo.

A las 15.20, recogió sus cosas y emprendió la marcha para volver a su casa. Se puso guantes y barbijo, agarro la reposera y partió. Y cruzó la Avenida con el semáforo en verde, motivo que puso en alerta a los efectivos que salieron en su ayuda. La travesía de la mujer concluyó con los efectivos impidiéndole el ingreso a su casa, para sentar un sumario. La medida no prosperó y la anciana pudo ingresar a su domicilio.