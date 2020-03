El jugador chileno Marcelo Díaz lanzó una reflexión sobre el coronavirus que causó mucho revuelo en las redes sociales. Es que el futbolista de Racing se mostró en contra de la cuarentena y manifestó que la pandemia fue generada en algún laboratorio.

Su descargo no fue recibido de manera positiva por la mayoría de sus seguidores, quienes manifestaron su repudio en los comentarios. A través de Twitter, el 'Chelo' aseguró: "No puedo llegar al grado de entender que mi vida no me pertenezca ni en lo más mínimo, que mi vida sea controlada por terceros y directamente, por un virus que ataca a nivel mundial, que deba permanecer en casa como un esclavo dejando de hacer lo que me apetece, que deba quedarme en casa para no ser contagiado y a la vez no contagiar a los demás".

Me gusta pensar y escribir. Les comparto MI VERDAD, cada 1 tiene la suya. Buenas noches! pic.twitter.com/mHe5s18i6d — Marcelo Diaz (@CHELODIAZ_21) March 25, 2020

"Tampoco creo posible que Dios haya creado el virus y lo haya mandado a la tierra para matar a los más ancianos y mantenernos encerrados en nuestras casas en estado de pánico. Lo que sí creo y es mi verdad y versión, es que nos están queriendo controlar manipular y mantener en un estado totalmente aislado a la realidad sin tener el método para enfrentar el virus", agregó Díaz.