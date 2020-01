Marcelo D'Alessio: "Ramos Padilla tiene los cojones bien puestos"

Marcelo D'Alessio es el único detenido por la causa que investiga una presunta red de espionaje ilegal y extorsión. Tras romper el silencio por primera vez desde su detención, le pidió al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le conceda la prisión domiciliaria.

"Le estoy pidiendo que me ponga una tobillera y que pueda estar esta semana en mi casa con mis hijos, porque no doy más. Jamás me profugaría, jamás entorpecería la causa. Tengo mucho para aportar, no sólo en mi causa", remarcó.

En ese sentido, halagó la figura de Ramos Padilla y afirmó que "tiene los cojones bien puestos y sabe", al tiempo que destacó que "se bancó que le quisieran sacar la causa" para trasladarla a la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto a su detención, D´Alessio afirmó que está "cada vez peor": "Ya no me pueden dar más medicamentos para evitar que la soledad... No sé para qué despertarme a las mañanas. Ya no doy más. No maté a nadie. Se demostró que no era un agente ilegal del imperio".

Hay que recordar que D’Alessio está procesado y detenido desde febrero pasado, acusado de formar una asociación ilícita dedicada al espionaje ilegal y la extorsión de sus víctimas.

El denominado "falso" abogado, que ahora dice que se recibió en el exterior, también habló del juez Alejo Ramos Padilla que es quien lleva adelante la causa contra él y además rechazó el pedido para ser considerado "arrepentido".