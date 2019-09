Maradona publicó un video que ilusiona a los hinchas de Gimnasia de La Plata

El mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, publicó un video a través de su abogado, Matías Morla, donde dejó entrever la posibilidad de dirigir a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Mientras Morla mantiene conversaciones con la dirigencia del 'Lobo' para acercar las partes y llegar a un acuerdo, los rumores sobre la contratación de Diego como DT fueron alimentados por el propio campeón del mundo en un video.

En pocos segundos, el 10 se mostró caminando y le expresó su afecto a los 'Triperos' al mismo tiempo que apuntó contra los ídolos de Estudiantes de La Plata. "Yo estoy operado hace muy poco. Con la gente de Gimnasia tuve contacto con ellos ahora. Que me haya puesto otra vez por mis logros lejanos o porque por ahí son maradoneanos es una cosa muy linda. Muy tierna. Que me llega al corazón. Acá estoy con el tordo… ¡Estamos bárbaros! Dicen que no me puedo mover…", expresó en compañía del cirujano Diego Eyharchet.

Mientras daba algunos pasos alrededor de una mesa, Maradona preguntó retóricamente "¿Estoy para dirigir o no?" y afirmó señalándose el pecho: "A toda la gente del Lobo, acá".

Sin embargo, no se quedó allí y disparó contra referentes 'Pincharratas', aunque no precisó cuáles. "Ustedes saben que hay una yunta enfrente que me tiró de los huevos para abajo y esa no se la perdono a nadie".

El ex entrenador de Dorados de México sonó en los últimos días como posible reemplazante de Darío 'Indio' Ortiz en la conducción del 'Lobo', que pelea por escapar del fondo de la tabla de los promedios. No obstante, Diego tuvo que desmentir a través de Instagram que la contratación estuviera cerrada, como había publicado una cuenta de Twitter vinculada a Gimnasia.

"Muchachos, me parece que jugar con la ilusión de los hinchas no está bien. Yo todavía no me reuní con nadie, ¿Ok? ¡Les mando un abrazo!", escribió el 10.