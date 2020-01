Magalí Maquedo, la mujer hostigada por una macrista cuando pedía ayuda para comer: "Me pareció humillante"

Por primera vez habló públicamente Magalí Maquedo, la mujer que pedía alimentos para poder darle de comer a sus hijos y que sufrió las burlas y el hostigamiento de una militante macrista. Sostuvo que cuando se trata de ayudar "no importa de que partido sea la otra persona".

Este jueves se viralizó en Twitter su historia. Magalí estaba desesperada porque hacía tiempo que no conseguía trabajo y que no podía llevar a su casa un plato de comida, por lo que recurrió a su Instagram para pedir colaboración con alimentos.

Una militante de Cambiemos le escribió y después de hostigarla con preguntas, la interrogó respecto a quién había votado. Después de confiarle que no había podido votar por no tener DNI, entonces la mujer insistió: "¿Y a quién hubieras votado?".

"Ahora, a Alberto Fernández", le contestó Magalí. "La verdad si no hubieras pensado en votar a Fernández te hacía una compra de super online y te la mandaba a tu casa, pero por gente que votó a este infradotado este país va a volver a ser la cueva de narcos y corruptos que fue hasta 2015. Saludos", le respondió con violencia la mujer a través de Whatsapp.

La conversación se conoció porque la misma votante de Mauricio Macri, llamada Jimena Carballeda, dueña del Bar Setenta&Siete en San Telmo, compartió las capturas orgullosa junto a un mensaje que decía: "No ayudo a ningún kuka, que le pida ayuda a Alberto".

Tras la ola de repudios y críticas, la usuaria debió borrar el tuit y poner en privado su cuenta, mientras que todo sirvió para que a Magalí la llamaran para ofrecerle ayuda. En diálogo con C5N, contó que mucha gente se puso en contacto para brindarle apoyo y que en dos semanas comenzará a trabajar.

Sobre cómo lo tomó y qué sintió en ese momento, aseguró: "Me pareció ridículo, humillante y no tiene nada que ver con el tema de la ayuda". Además, sostuvo que otra persona le escribió en la misma línea, también para cruzarla con odio e intolerancia, pero que no le respondió.

Pese a todo, mandó un mensaje altruista, de solidaridad con el prójimo: "Si realmente, de corazón, quieren ayudar, no importa de qué partido sean las personas".

Para ayudar a Magalí, podés ponerte en contacto con ella a través de su Instagram: https://www.instagram.com/maguiya20/