Lula da Silva en libertad: "No pensé que el día de hoy podría estar aquí"

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, salió en libertad cerca de las 18 y se dirigió a sus seguidores y simpatizantes, que lo fueron a esperar y recibir tras 580 días preso. Con papeles en mano, para no olvidar ninguna parte de su mensaje, el dirigente se mostró emocionado por volver a estar en la calle.

"No tienen dimensión del significado de estar aquí con ustedes", le dijo a los presentes y remarcó: "No pensé que el día de hoy podría estar aquí". El dirigente le agradeció a todo el equipo que lo acompañó durante todo este tiempo e hizo posible su libertad, ante la ovación de sus seguidores.

Después de la emoción, aseguró: “Toda mi vida conversé con el pueblo brasileño, y no me imaginé que el día de hoy iba a estar aquí conversando con los hombres y las mujeres que durante 580 días estuvieron diciéndome ‘buen día, Lula’, ‘buenas tardes, Lula’, ‘Buenas noches, Lula’, no importa si llovía, si hacían 40 grados o si hacían cero grados, todo el santo día sus voces eran el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir”.

Ante una multitud, apuntó contra "sectores podridos" del Estado, la Fiscalía, la policía y el Poder Judicial a quienes acusó de haber actuado para criminalizar a la izquierda, al Partido de los Trabajadores y a su propia figura.

Pese a ello, aseguró que “el amor ganará. El odio no ganará en este país” y remató: “Aparte de seguir luchando para mejorar la vida del pueblo brasileño, de luchar para que esos tipos no sigan entregado el país, quiero mostrar en lado mentiroso”.

Apenas salió, el dirigente fue rodeado por los simpatizantes, que le acercaron una bandera con la leyenda "Lula libre e inocente", con la cual se sacó varias fotos, puño en alto.

El juez Danilo Pereira ordenó la liberación del expresidente de Brasil Ignacio Lula Da Silva, tras el pedido que realizó su defensa esta mañana. De esta forma, el dirigente político esperará la sentencia en libertad.

Anoche, el Supremo Tribunal Federal de Brasil - el equivalente a la Corte Suprema argentina - determinó la excarcelación de Lula. Su titular, Antonio Días Toffoli emitió su parecer a favor del dirigente y concluyó con una decisión ajustada, que terminó seis a cinco a favor del expresidente.