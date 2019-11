Luis Otero deja la política y podría formar parte de Polémica en el Bar

Tras ser candidato de Cambiemos a intendente en Avellaneda, el ex periodista de TN, Luis Otero, parece que volverá a la pantalla chica y en un ciclo que es tradicional en América: Polémica en el Bar.

Según reveló la periodista Pía Shaw en El Espectador, por CNN Radio, el ex conductor es uno de los firmes candidatos a formar parte de Polémica en el bar, el formato conducido por Mariano Iúdica que seguirá al aire durante todo el verano.

Otero abandonó la señal de El Trece a mitad de este año cuando decidió meterse de lleno a su carrera política y competir por la intendencia de Avellaneda. No le fue bien, ya que perdió por más de 30 puntos con el reelecto intendente Jorge Ferraresi, del Frente de Todos. En esa accidentada campaña, intentó explicar por qué los candidatos de Cambiemos no hacían campaña con la imagen de Mauricio Macri. "Es que aun no llegaron los afiches", llegó a excusarse Otero en una entrevista radial.

El periodista reveló que siempre fue adepto a la Unión Cívica Radical (UCR), y se desempeñó en el canal del barrio de Constitución desde 1983, cuando aun era un medio de propiedad estatal.