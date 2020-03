Luis Novaresio: "Antes que gorila, soy rosarino"

El periodista Luis Novaresio criticó la situación que vive Rosario con el narcotráfico y, a través de un podcast, lanzó una curiosa mirada a la que definió como "rosarina antes que gorila".

"Me gustaría contarte esta mirada de un gorila rosarino", arrancó el conductor de Animales Sueltos. De inmediato pasó a enumerar los muertos en el poco tiempo transcurrido del 2020 por el narcotráfico, y los múltiples problemas sociales y demográficos de la región.

Más allá de los palitos, también apuntó contra la provincia de Buenos Aires, en una polémica comparativa. "Allá, en mi ciudad, se cuenta lo que pasa. Se cuentan los muertos. Permitime dudar si pasa lo mismo en otros lados", lanzó.

"¿Hay alguien que esté preocupado por Rosario, o es solo chiquitaje? Acá no hay espacio para el chiste del gorila, no gorila. Mi ciudad es una ciudad formidable, hermosa físicamente, maravillosa por la cordialidad de los rosarinos, estupenda por la movida cultural. Hoy está asustada, no solo por el narcotráfico, sino por como algunos juegan a hacer política menor, mezquina y de mierda, mientras muchos pibes intentan solo salvarse la vida fumando o vendiendo", fue la conclusión a la que llegó el periodista.