Luis Juez quiso chicanear al kirchnerismo y tuvo un cruce con un periodista de La Nación

Después del escándalo con Ricardo Alfonsín, reapareció Luis Juez en la televisión. Frente a las cámaras de La Nación+, habló de la reforma de jubilaciones de privilegio que se impulsa en el Congreso y ante los exabruptos tuvieron que ubicarlo.

El diputado de Cambiemos evaluó la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar, desde el bloque en Diputados, el proyecto para reformar las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos.

En ese sentido dio a entender que el gobierno actual busca la renuncia de jueces para poner a personas afines a su ideología. "Si no tuvieran problema, ¿cuál sería el problema de incorporar una cláusula transitoria que permita decir que los magistrados que están en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, se incorporen a esta ley? Así, no tenés ese estrépito de que mañana 290 tipos digan 'bueno, yo me voy'", apuntó.

Y agregó: "Lo que está atrás es la idea de colonización de la Justicia. Lo que pasa es que los tipos son muy, muy inteli... los tipos son grandes titulistas, tendrían que laburar acá en La Nación".

"Te hablan de la solidaridad y le meten la mano a un negro que gana 17 lucas", arremetió iracundo.

Frente a sus palabras, Pablo Fernández Blanco, redactor del medio, salió rápidamente al cruce.

"No pero nosotros no hacemos eso", apuntó tajante.

"Bueno, pero los títulos son interesantes", retrocedió Juez ante el apriete al aire.

"Ah, bueno eso sí", respondió el periodista.

E insistió Juez: "Y si querés grandes títulos, pedíselos a estos guasos porque son grandes titulistas".