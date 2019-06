Luciano Castro contó qué habló con Juan Darthés tras la denuncia de violación de Thelma Fardin

El actor Luciano Castro se refirió a la actitud de Juan Darthés al irse a Brasil días después de la denuncia de Thelma Fardin, que reveló que el actor la violó durante una gira de la serie infantil "Patito feo" en Nicaragua en 2009.

Los actores compartieron distintos elencos de ficciones de Pol-ka y la última fue Los ricos no tienen permiso (2016). De ahí el vínculo que mantienen y la confianza que sintió Castro para poder comunicarse con Darthés, que está en San Pablo desde diciembre de 2018.

"Todos erramos y nos equivocamos"

"Si yo tengo la verdad, no me voy a ir a ningún lado. Me quedo acá y hago cadena nacional las 24 horas puteándote y diciéndote: 'Aclará lo que dijiste'", dijo Luciano en una nota con el medio Farándula Show.

"Eso fue lo que más me hizo ruido de Juan. Que se haya ido, sinceramente. Lo hablé con él, por eso lo estoy diciendo", continuó el actor sin querer dar detalles de la conversación privada que tuvo con su colega, con quien también trabajó en Soy gitano.

Al respecto, consideró: "Cada uno hace lo que puede con su vida y lo mejor que puede. Todos erramos y nos equivocamos. El tema es tener las pelotas, hacerse cargo y salir adelante. En la vida no hay mucho misterio más que eso".

Por su parte, apoyó el discurso de Carla Peterson sobre la legalización del aborto: "Me parece que no es un tema menor. Hay que tratarlo más allá de la ley. Lo que hay que darle a los chicos son herramientas para que no tengan que llegar a eso".