Luciana Salazar, cerca de tener su propio programa político en C5N

Luciana Salazar, quien en el último año se destacó en las redes sociales por las informaciones políticas y por las críticas al gobierno de Mauricio Macri, parece que generó interés en el canal de C5N y le propusieron tener su propio programa.

"Estamos charlando con Luciana Salazar. La idea es darle una vueltita de tuerca a lo periodístico y hacer ruido sin desbarrancar, buscando nuevos formatos", confirmó Nicolás Bocache (uno de los gerentes de noticias de la señal de Indalo Media) en una entrevista con el ciclo Por si las moscas, de La Once Diez (AM 1110).

Y sumó: "Yo creo que Luciana tiene un perfil mucho más político. Los que la conocemos sabemos que es muy inteligente y que puede dar otra visión de la realidad, más picante; un lado que puede generar cosas copadas en la pantalla".

Según informó Pablo Montagna, el ciclo que tendría Salazar sería de entrevistas e iría los viernes o los domingos por la noche. El programa comenzaría a mediados de febrero o inicios de marzo, en simultáneo con la nueva programación. Los personajes a entrevistar serían políticos, economistas, empresarios y personajes de la actualidad argentina, pero también del mundo del espectáculo, la cultura y el deporte.

"Nosotros estamos preparando una programación muy fuerte con nuevos productos y nuevos periodistas. Vamos a reforzar la mañana, el fin de semana y la franja del Gato Silvestre. Vamos a apuntar a la opinión fuerte de nuestros periodistas y a la opinión de la gente en la calle", anticipó Bocache en la misma entrevista.

En diálogo con La Nación, Luciana Salazar contó detalles del proyecto. "Tuve una reunión con los directivos (Bocache e Ignacio Vivas, CEO de C5N e INRadios). Fue solo una charla. Me gustó la idea, me encantaría ser parte de C5N, que le está yendo muy bien como canal de noticias. Todavía falta que se junten con mi manager. Obviamente la propuesta está hecha, estoy contenta, me encantaría poder contar con un programa en una señal tan prestigiosa. Será cuestión de ver si está todo bien. Dios quiera que se pueda dar. Ya está todo bastante cocinado pero la realidad es que por ahora tuvimos una reunión, que fue muy positiva".

Pero no es la única propuesta que recibió Luli. La modelo tendría otra posibilidad firme de la productora Kuarzo, donde en octubre de 2018 se probó como conductora. Su debut fue en Chismoses, luego se desempeñó en Tarde pero temprano y, días atrás, durante la luna de miel de Carolina "Pampita" Ardohain, condujo Pampita Online.