Los recitales que habrá en 2020: vuelven los Backstreet Boys, Kiss, Metallica, Maroon 5 y los Guns N´Roses

Parece que la escena musical argentina le hace frente a todas las crisis, pues es parada obligatoria de grandes bandas resonantes que arriban al país y ofrecen recitales con producciones espectaculares, que agotan localidades en cuestión de horas. Este año, son muchos los artistas internacionales y locales que se presentarán, buscando repetir el esquema musical local de 2019, cuyo balance fue positivo. Entre las sorpresas del año se encuentran los regresos de las icónicas bandas de rock Kiss, Metallica y los Guns N' Roses, del éxito del pop de los '90 The Backstreet Boys, y de Maroon 5, una hacedora de hits poperos que musicalizan las radios y fiestas.

En febrero, el clásico festival Cosquín Rock presenta su 20° edición, con fuerte impronta trapera en su grilla de programación. El Duki, Wos, Neo Pistea, Emanero, Dakillah, Ca7riel y Paco Amoroso, son los referentes que se suman al festejo cordobés; no faltarán las bandas de rock nacional y joyas del indie, atractivo central del grueso de los asistentes, algunas de las presentes: Las Pelotas, Los Auténticos Decadentes, Ratones Paranoicos, Los Gardelitos, Ciro y Los Persas, Louta, y El Mató a un Policía Motorizado, entre otras. En la misma línea que dará lugar a los ritmos callejeros y urbanos, el Buenos Aires Trap tendrá su tercera edición durante el segundo semestre del año.

Más adelante será el tiempo de los románticos: el 14 de febrero Eros Ramazotti celebra San Valentín (14/2) en el Luna Park, y el 22, Alejandro Sanz conquistará corazones en el Hipódromo de Palermo. El italiano sigue su gira de Hay Vida (2018) y el español con #ElDisco (2019). Durante la última parte del mes también tendrá lugar el Baradero Rock, evento que logró acumular un importante cúmulo de asistentes. Entre los días 22, 23 y 24 de febrero habrá shows de artistas y bandas como Juana Molina, Sara Hebe, Kapanga, Los Gardelitos, Los Cafres, El Kuelgue, Bándalos Chinos, Miss Bolivia y Eruca Sativa, entre muchos otros.

Uno de los platos fuertes del año llegará en marzo y apelará al público más nostálgico: los Backstreet Boys, el 7 de marzo, en el Campo Argentino de Polo. El éxito teen de los '90 festeja su 25° aniversario con un nuevo álbum y los éxitos de siempre. Otro de los presentes, será la banda pop Maroon 5, por cuarta vez a Buenos Aires, y tocará el 12 de marzo en el Campo Argentino de Polo, y además de su último trabajo Red Pill Blues (2017) presentará “Memories”, su single lanzado en septiembre, y más canciones nuevas y hits.

En marzo no solo los románticos cautivaran los escenario y, el 22 y 23 de marzo, Charly Alberti y Zeta Bossio rockearan en la gira Gracias Totales Soda Stereo que se presentará en el Campo Argentino de Polo. El baterista y el bajista del mítico conjunto darán un sentido homenaje a la música de Gustavo Cerati. También en plan homenaje, pero unos días antes, el 17 tocan los Creedence Clearwater Revisited, en el Luna Park. El 23, también, desplegará su talento Lindsey Stirling. Desde que lanzó su álbum homónimo en 2012, esta violinista innovó el circuito de música electrónica.

Para coronar marzo, uno de los festivales más importantes de la región: el Lollapalooza. Este año apuesta a los cambios y se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de marzo, nuevamente en el Hipódromo de San Isidro. La banda estrella del año serán los Guns N' Roses, que cierran el domingo 29. Otros artistas de la talla de Lana del Rey (que ya estuvo el año pasado), el grupo pop Mika, James Blake, Cage The Elefant, The Lumineers, Pabllo Vittar, The Strokes, Gwen Stefani, Travis Scott, Martin Garrix, Duki, Wos, Los Fabulosos Cadillacs, Él Mató Un Policía Motorizado y Litto Nebbia, entre otros.

Abril significará el retorno de Metallica a los escenarios, continuando con su World Wired Tour, el 18 de abril en el Campo Argentino de Polo. El grupo había cesado sus presentaciones por los graves problemas de adicción de James Hetfield, y para este glorioso retorno contarán con una llamativa revelación: los Greta Van Fleet, una de las sorpresas del Lollapalooza 2019.

Para cerrar con los grandes recitales, durante el mes de mayo el metal será el protagonista: el 9 de mayo, en el Campo Argentino de Polo, será el turno de Kiss, en su última gira por el mundo antes de la anunciada retirada. Luego de 47 años en escena, la mítica banda dice adiós en una gira conmovedora y definitiva. La cita será en Palermo.