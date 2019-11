Los ángeles de Charlie: refrito fallido del eterno clásico

Entre 1976 y 1981, la televisión emitió uno de los shows clásicos de la historia de la televisión norteamericana: Los ángeles de Charlie. La serie narraba las aventuras de tres mujeres que abandonaron el cuerpo de la Policía, transformándose en investigadoras. El éxito televisivo derivo a las 2 películas de la saga que, en el 2000 y el 2003, interpretaron las actrices Cameron Díaz, Drew Barrymore y Lucy Liu con menor respuesta positiva. Luego de más de 10 años, la guionista y directora Elizabeth Banks (reconocida actriz, esta es su segunda incursión detrás de cámaras) revivió la franquicia para "lavarle la cara" y adaptarla a los tiempos que corren, marcados por las luchas feministas. Lo cierto es que esta nueva versión de Los ángeles de Charlie atenta contra lo que aspira ser. Francas intenciones con mala resolución.

Las jóvenes protagonistas de esta aventura responden a toda la sumatoria de clichés del empoderamiento femenino en el cine, la construcción de un "Girl Power" exclusivamente estético. Hay parlamentos motivacionales que no aportan a la lucha (pese a que delatan los honestos principios de Banks) y no pasan del discurso de panfletos, y en las características de las heroínas falta la demostración de potencia e independencia que se resalta en los diálogos, pero en la acción hace aguas. El relato carece de sentimiento, contrario a lo que muestra la gráfica de pósters. Las dos horas se tornan tortuosas ya que ni siquiera hay una buena cuota de humor y gags, algo que en la franquicia de la serie nunca falló.

La cinta se jacta de ser moderna y canchera, y el hecho de que el relato no transcurra de manera aceitada dificulta la capacidad de entretenimiento y empatía aún en las generaciones más jóvenes, público al cual aspira llegar. Lo único (y poco) reconfortante son los pequeños homenajes a las actrices que pasaron por la saga, aparecen como perlitas a lo largo del largometraje. El reboot de Elizabeth Banks tiene buenas intenciones, mal ejecutadas. No obstante, es bueno que se cuenten historias de mujeres fuertes en la pantalla grande, heroínas que sacudan los modelos patriarcales que tanto tiempo dominaron al sistema. Los ángeles de Charlie no da en la tecla. Hay exponentes mejores.