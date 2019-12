Los 25 tuits más desopilantes de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que fueron furor en redes

Muchos de los mensajes que funcionarios del gobierno de Mauricio Macri dejaron en redes sociales se convirtieron en un clásico. Por contenidos insólitos, desopilantes, para reír o para llorar, dejaron su marca.

Desde los trolls macristas contratados que se viralizaron a partir de las "caricias significativas", hasta Martín Tetaz acusando al kirchnerismo de "esquizofrénico" por asegurar que llevarían el dólar a $50, cosa que efectivamente sucedió.

Por eso, a una semana de haber asumido la presidencia Alberto Fernández, un usuario aprovechó para repasarlos uno por uno.

"Elección azarosa de tuits de estos últimos años como aporte al estudio del primer gobierno que centró su acción política en las redes sociales", escribió @icevainillaice en Twitter y rápidamente se viralizó.

8. Hay demasiados tuits llenos de odio. Este muestra a votantes macristas enojados porque en 2017 en el conurbano la gente no los votó. Y como sabemos, para un antiperonista esa es la prueba concreta de su barbarie. Digna actualización del modelo clasista de 1945 pic.twitter.com/SymCwxbohm

10. Y llegamos al Profesor. Que de antropologia y prácticas sociales y culturales no leyó ni la contratapa de un libro. Pero obviamente, como buen experto en cosas y afines, opina exhibiendo su ignorancia acompañada por una salsa de racismo y desprecio. Especialidad de la casa pic.twitter.com/1OzIvWCbIi

12. Una mediocre cantante en su faceta de mayor sensibilidad social alienta a practicar deportes así no te pasa lo que le paso a Santiago Maldonado. Que como afirma Edu Feiman simplemente se ahogó por no saber nadar y tirarse al agua con demasiada ropa.

Una delicia pic.twitter.com/2ph4e5ls1u