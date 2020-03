En medio de la cuarentena por el coronavirus que también rige en Colombia, un taxista fue chocado por un repartidor y descargó toda su furia en gritos e insultos que quedaron grabados.

En el video que no para de recorrer las redes se puede ver la escena post choque desde la perspectiva de un edificio cercano, donde el automovilista le dice de todo al delivery. Mientras la moto seguía caída al lado del vehículo, el taxista gritó: “Pero si no hay nadie en la calle y te vas a venir a chocar conmigo”.

Increíble, inaudito .....de NO creer: calles desoladas y una moto s chocó con un taxi......esto es "película" pic.twitter.com/LmtX6iZAGa — Jaime Dinas (@JaimeDinas) March 23, 2020

El repartidor intentó pedir disculpas, pero nada logró calmar la ira del otro conductor, quien le respondió con una catarata de insultos. “Dios mío santísimo… No me importa marica, porque no ponen cuidado”, apuntó

El aislamiento obligatorio en Colombia comenzó a la medianoche del miércoles tras el anuncio del presidente Iván Duque y se extenderá, en principio, por 19 días. Allí ya se cuentan 304 confirmados de coronavirus y tres muertos.

Colombia entra este miércoles en cuarentena obligatoria, decretada por el presidente Iván Duque, aunque este fin de semana con festivo incluído muchos lugares del país se unieron al simulacro de aislamiento preventido, por lo que miles de personas se quedaron en sus casas.