Lizy Tagliani contestó las críticas de Florencia de la V sobre la tira Pequeña Victoria

Habemus nuevo capítulo de los cruces entre las conductoras Lizy Tagliani y Florencia de la V. Ahora, el motivo del cruce fue la telenovela de Underground Pequeña Victoria, y la forma para tratar las problemáticas de la comunidad trans.

Tagliani fue consultada por el programa radial Modo Sábado, en Radio Nacional, acerca de los comentarios de su colega, que califico de manera negativa el arco narrativo de Emma, protagonista trans, ya que enseña una realidad que no es la vivida por la mayoría de la comunidad. La conductora de El Precio Justo, programa de entretenimientos emitido por Telefe, defendió la novela argumentando que se trata de una ficción, y que no necesariamente lo que representa es la totalidad de los casos. "Es como cualquier novela, con heterosexuales, siempre se idealiza", apuntó.

Pocos días atrás, Flor de la V arremetió contra la historia creada por Erika Halvorsen y Daniel Burman, cuya protagonista es una mujer trans llamada Emma (Mariana Genesio) que se enamora de Antonio, un médico interpretado por Facundo Arana. " "Es muy lindo lo que se muestra porque visibiliza que existimos, lo que somos, pero lo que sucede a nivel social sigue siendo espantoso con las chicas trans", declaró en el ciclo radial Por si las moscas, emitido por La Once Diez. Y sentenció: "La verdad es que nos siguen matando, nos siguen abusando, nos cobran más por un alquiler, y el promedio de vida bajó para una trans a los 35 años"

Al ser consultada sobre los dichos de De la V, Tagliani arremetió contra ella: "yo no sé de su vida, ni me voy a meter. Pero por lo que uno ve desde afuera, su vida es más parecida a lo que pasa en Pequeña Victoria que lo que sucede en la realidad". Luego, alivianó su declaración llevándola hacia su experiencia de vida y, con humor, se distanció de la conductora de Flor de Tarde. "Con mi vida pasa algo similar, porque soy otra afortunada que puede hacer lo que le gusta en televisión, pero digamos que en el amor soy bastante más enquilombada que ella", cerró. Por el momento, Florencia de la V no salió a contestarle a Lizy Tagliani.