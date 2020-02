Lino Barañao defendió su gestión: "No renuncié porque la situación hubiese sido peor"

En varias ocasiones el ex secretario de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, admitió que estuvo a punto de renunciar durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri. Además, dijo que esa fue su estrategia para conseguir más fondos para el área.

Sin embargo, hoy en diálogo con Futurock, Barañao expresó: "No renuncié porque la situación hubiese sido peor si me iba". El ex funcionario considera que tuvo un equipo sumamente capacitado y que logró ejercer presión para exigir mayores fondos.

"Nada decía que si yo me iba iba a haber un aumento en el presupuesto", dijo y aseguró que los daños en el Conicet no fueron graves: "El problema es que con la devaluación que sufrimos fue muy difícil de sostener. Los datos objetivos dicen que el trabajo de Conicet se pudo mantener y tuvimos lo mínimo necesario para que no se produzca un daño irreversible".

Como respuesta a las críticas del actual ministro, Roberto Salvarezza, Barañao contestó: "Entiendo sus declaraciones, pero la ciencia argentina en la gestión de Macri no se destruyó".

Además, dio su opinión sobre el aumento de las becas en Conicet: "Es una satisfacción que el Conicet aumente las becas, nosotros también trabajamos para eso". Y nuevamente, defendió su gestión: "Estaba previsto un aumento. No despedimos a nadie. El trabajo en el Conicet no disminuyó en estos cuatro años. Pudimos mantener un mínimo de trabajo".