Leo Montero destrozó a Susana Giménez por devolver la perrita que compró

El conductor Leo Montero aprovechó su sección de adopción de mascotas para lanzar una crítica muy directa a la conductora Susana Giménez, pero sin nombrarla, cuando aconsejó a su público a “no devolver perros comprados como señoras mayores”.

Es que Giménez hace dos semanas dio la noticia en sus redes sociales que había comprado una mascota que le fue enviada a su casa. Ahora se conoció la noticia, de que la conductora devolvió a la perrita porque “le mordía las piernas”

La ex actriz contó en diálogo con Santiago del Moro para Justos Podemos Lograrlo, por Telefé que no había tenido más opción que devolver a la perrita porque la “mordía mucho”. No obstante, aclaró que pensaba reencontrarse con la vizsla dentro de un mes, cuando en el criadero ya le hubieran enseñado a no mordisquearle las piernas, muchos defensores de animales salieron a criticarla.

Uno de ellos fue Leo Montero quien, en la emisión de Mejor de Noche del día jueves, por El Nueve, se despachó contra la diva en el segmento dedicado a la adopción de mascotas.

“Es una antigüedad comprar perros, no compren perros...No devuelvan perros comprados, como señoras mayores. No hagan eso, no se hace eso”, disparó el conductor y remarcó que “eso no se hace”.

Acto seguido, aseveró que “los perros no son un buzo que si no te gusta los devolvés. Primero, no se compra porque no les interesa a los perros. Y si adoptan un perrito, bánquenla. ¿Qué quieren? ¿Qué no rompa? ¿Que no mee? ¿Que no cague? ¿Que no ladre? Vos de chiquito, ¿no measte y no cagaste? Bueno, los perritos igual. Encima, lo hacen más rápido que nosotros”.

Montero llamó a la reflexión de sus televidentes pidiendo que tomen consciencia y den el ejemplo.