Legisladores porteños de la oposición se suman al reclamo por la Emergencia Alimentaria

Legisladores porteños de la oposición se sumaron al reclamo por la Emergencia Alimentaria que se hizo en la Cámara Baja. Hoy diputados de distintos bloques opositores lograron unificar un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y ratificaron que para el jueves pedirán una sesión especial para discutir el tema.

El texto, consensuado entre las principales bancadas de la oposición, se presentó este lunes por la tarde en la Cámara baja. El Gobierno, en tanto, recibió a la cúpula de la CGT para abordar el tema y volvió a cuestionar a la oposición por hacer una utilización "política" de ese reclamo, aunque no aclaró cual será su posición en el Congreso.

La candidata a vicejefa de gobierno porteño, Gisela Marziotta, apoyó el proyecto de ley que declara la emergencia económica y social en la Ciudad de Buenos Aires. “Este proyecto muestra y pone sobre la mesa que si hay voluntad política, hay dinero para ofrecer contención a nuestros vecinos y vecinas”, afirmó la candidata del Frente de Todos en la presentación oficial del texto que hizo el bloque peronista, encabezado por María Rosa Muiños. Junto a Marziotta, y en representación del espacio, estuvieron el legislador Santiago Roberto, Andrea Conde, Matías Barrotaveña, Silvia Gottero y Claudio Ferreño.

La candidata denunció que hay una consecuencia directa en la Ciudad de Buenos Aires de lo que produce el macrismo a nivel nacional de modo que el proyecto “es una forma de contener la crisis social, política y económica que se agudizó con los últimos cuatro años de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”. “Esas consecuencias sociales se sienten en la ciudad más rica de la Argentina. Una ciudad que tiene el 20 por ciento de pobres y donde muchos de los inquilinos quedan por debajo de la línea de pobreza luego de pagar el alquiler. Es pagar o comer”, ilustró Marziotta durante su intervención en la sala Perón de la legislatura porteña.

El proyecto que presentó el bloque encabezado por Muiños apunta principalmente a las clases medias y está pensado para un plazo de tres meses. Es un paquete de diez medidas que entre otras cuestiones propone trasladar cerca de 10 mil millones de pesos -que representan menos del 3 por ciento del Presupuesto de la Ciudad y que saldrían de partidas subejecutadas- a los vecinos y vecinas de CABA a través de descuentos en la compra de alimentos y subsidios al servicio eléctrico.

Roberto, autor del proyecto, fue contundente en su mensaje al oficialismo y le exigió que trate el proyecto: “Todos los porteños necesitamos que el Gobierno tome medidas de forma inmediata. Larreta tiene que dejar la insensibilidad a un lado, reordenar sus prioridades y pensar en las miles de familias que duermen en las calles, en por los comedores comunitarios que no dan abasto y en las pymes y negocios de barrio que están viendo cómo hacer para no bajar la persiana”.

A su turno Muiños agregó que estas medidas buscan poner un poco de dinero en el bolsillo de las porteñas y porteños para paliar la crisis. “Cada día que pasa estamos peor y tenemos que dar una respuesta urgente para aquellos que no tienen, en algunos casos, para comer y en otros para salir a buscar trabajo porque no pueden pagar el colectivo”, se comprometió. Y explicó que "estas medidas son paliativas porque formamos parte de la oposición. Llevar adelante políticas profundas es responsabilidad del Poder Ejecutivo, que durante estos doce años ha establecido otras prioridades, como el arreglo permanente de veredas que no necesitan ser arregladas"

Al finalizar, la candidata a vicejefa de gobierno afirmó con seguridad que el Frente de Todos gobernará a partir del 10 de diciembre para imprimirle la sensibilidad que le hace falta a la Ciudad de Buenos Aires. “Es fundamental que recuperemos la libertad de poder elegir lo que queremos hacer. Tenemos que poder decidir a qué colegio queremos mandar a nuestros hijos, si queremos tener una prepaga y dónde queremos vivir”, cerró.

Las medidas

1. Declarar a la ciudad de Buenos Aires en situación de emergencia económica y social.

2. ABL: Una bonificación total de hasta $1.000 pesos por boleta por mes.

3. Patentes: Una bonificación total de hasta $200 pesos por boleta por mes.

4. Complemento alimentario para comedores escolares: $1.000 pesos por alumno por mes.

5. Programa “Ciudadanía porteña”: Complemento de $3.000 pesos mensuales.

6. Ingresos brutos: Reintegro del 3% en compras en “supermercados de proximidad” (chinos) con tarjetas de crédito y débito.

7. Jubilados y pensionados con domicilio en la Ciudad: Reintegro del 10% en los consumos con tarjeta de débito de la cuenta en la que perciban su haber (todos los bancos).

8. Servicios eléctricos: Subsidio especial de hasta $200 pesos.

9. Suspensión de corte de luz por falta de pago.

10.Programa de descuentos con tarjetas de crédito y débito del Banco Ciudad: Reintegro del 50% del valor de cada compra efectuada en hiper y supermercados de la Ciudad, 3 veces por semana.